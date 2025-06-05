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Спорт

Пини Гершон будет работать в Федерации баскетбола Болгарии

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
время публикации: 05 июня 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 14:03
Пини Гершон будет работать в Федерации баскетбола Болгарии
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Директором по развитию Федерации баскетбола Болгарии будет выдающийся израильский тренер Пини Гершон, сообщают болгарские новостные сайты.

В 2007-10 годах он тренировал сборную Болгарии.

Местные СМИ напоминают, что дед Пини был выходцем из Болгарии и называют приход израильского специалиста "возвращением к корням".

"Я возвращаюсь домой. Я счастлив всем сердцем. Я благодарю Георгия и Филиппа за их поддержку и веру в то, что вместе мы можем оставить что-то для следующих поколений. Что-то, что я оставил незавершенным много лет назад", - сказал израильтянин в интервью сайту "Новинете".

"Я считаю, что мне есть что дать болгарскому баскетболу. Я считаю это своим долгом, в конце концов, я гражданин Болгарии, и корни моего деда из Болгарии. Это будет нелегко. Но я никогда не искал проторенных дорог", - добавил Пини Гершон.

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