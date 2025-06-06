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Спорт

В Тель-Авиве полиция задержала известного баскетболиста

Баскетбол
время публикации: 06 июня 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 10:19
В Тель-Авиве полиция задержала известного баскетболиста
AP Photo/Ross D. Franklin

В Тель-Авиве полиция задержала одного из самых известных легионеров, выступающих в чемпионате Израиля по баскетболу, сообщает Ynet.

Спортсмен и две женщины были задержаны по подозрению в "насильственном инциденте".

В пятницу утром в полицию поступил звонок.

Полицейские ворвались в квартиру в северном Тель-Авиве.

Задержаны супружеская пара 30 и 28 лет и женщина 23 лет.

По предварительным данным, подрались две женщины.

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