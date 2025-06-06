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Победный трехочковый на последней секунде. "Индиана" победила в первом матче финала

Баскетбол
НБА
время публикации: 06 июня 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 07:51
Победный трехочковый на последней секунде. "Индиана" победила в первом матче финала
AP Photo/Nate Billings

В первом матче финала плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила клуб "Оклахома-Сити Тендер" 111:110.

После трех четвертей в счете вел "Тендер" 85:76.

Тайриз Халибертон забросил победный трехочковый за 0.3 секунды до финальной сирены.

Это его четвертый победный бросок в последние 5 секунд матчей плэй-офф. Лидирует по этому показателю Леброн Джеймс - 7 бросков (статистика ведется с 1997 года).

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