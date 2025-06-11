Водное поло. Израильтяне проиграли сборной Грузии
время публикации: 11 июня 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 18:02
В матче отборочного турнира чемпионата Европы по водному поло израильтяне проиграли сборной Грузии 9:19.
Обе команды обеспечили выход в финальную часть турнира после двух туров.
Грузины заняли первое место в группе, израильтяне - второе.
Чемпионат Европы пройдет в Белграде в январе 2026 года.
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