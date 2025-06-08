Отборочный матч чемпионата Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Словакии

В Словакии завершился отборочный турнир женского чемпионата Европы по водному поло.

В финальную часть турнира, который пройдет в 2026 году, вышли сборные Израиля и Словакии.

Израильтянки заняли первое место в группе, победив сборную Словакии 21:11.

Третье место в группе заняли шведки.