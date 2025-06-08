Отборочный матч чемпионата Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Словакии
время публикации: 08 июня 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 15:31
В Словакии завершился отборочный турнир женского чемпионата Европы по водному поло.
В финальную часть турнира, который пройдет в 2026 году, вышли сборные Израиля и Словакии.
Израильтянки заняли первое место в группе, победив сборную Словакии 21:11.
Третье место в группе заняли шведки.
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