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Спорт

Отборочный матч чемпионата Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Словакии

Водное поло
время публикации: 08 июня 2025 г., 15:31 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 15:31
Отборочный матч чемпионата Европы по водному поло. Израильтянки победили сборную Словакии
AP Photo/Luca Bruno

В Словакии завершился отборочный турнир женского чемпионата Европы по водному поло.

В финальную часть турнира, который пройдет в 2026 году, вышли сборные Израиля и Словакии.

Израильтянки заняли первое место в группе, победив сборную Словакии 21:11.

Третье место в группе заняли шведки.

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