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Спорт

Водное поло. Израильтянки вышли в финальную часть чемпионата Европы

Водное поло
время публикации: 08 июня 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 06:45
Водное поло. Израильтянки вышли в финальную часть чемпионата Европы
AP Photo/Luca Bruno

Сборная Израиля пятый раз подряд завоевала право выступить в женском чемпионате Европы по водному поло.

Сборная Словакии разгромила шведок 16:7.

Сегодня словачки сыграют со сборной Израиля. Это будет матч за первое место в группе (выходят на чемпионат две первые команды).

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