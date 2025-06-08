Водное поло. Израильтянки вышли в финальную часть чемпионата Европы

Сборная Израиля пятый раз подряд завоевала право выступить в женском чемпионате Европы по водному поло.

Сборная Словакии разгромила шведок 16:7.

Сегодня словачки сыграют со сборной Израиля. Это будет матч за первое место в группе (выходят на чемпионат две первые команды).