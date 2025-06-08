Водное поло. Израильтянки вышли в финальную часть чемпионата Европы
время публикации: 08 июня 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 06:45
Сборная Израиля пятый раз подряд завоевала право выступить в женском чемпионате Европы по водному поло.
Сборная Словакии разгромила шведок 16:7.
Сегодня словачки сыграют со сборной Израиля. Это будет матч за первое место в группе (выходят на чемпионат две первые команды).
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