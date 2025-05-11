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Спорт

После семилетнего перерыва "Гамбург" вернулся в Бундеслигу

Футбол
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:51
После семилетнего перерыва "Гамбург" вернулся в Бундеслигу
AP Photo/Hassan Ammar

За тур до финиша "Гамбург" гарантировал возвращение в Бундеслигу.

Легендарный клуб возвращается в элиту после семилетнего перерыва.

За второе место (прямой выход в Бундеслигу) в последнем туре будут вести борьбу "Кельн" (58 очков), "Эверсберг" и "Падерборн" (по 55).

В борьбе за третье место (участие в стыковых играх) участвует "Фортуна" (Дюссельдорф) (53 очка).

Напомним, напрямую из Бундеслиги вылетели "Бохум" и "Хольштайн" (Киль). Участник стыковых поединков определится в последнем туре.

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