После семилетнего перерыва "Гамбург" вернулся в Бундеслигу
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:51
За тур до финиша "Гамбург" гарантировал возвращение в Бундеслигу.
Легендарный клуб возвращается в элиту после семилетнего перерыва.
За второе место (прямой выход в Бундеслигу) в последнем туре будут вести борьбу "Кельн" (58 очков), "Эверсберг" и "Падерборн" (по 55).
В борьбе за третье место (участие в стыковых играх) участвует "Фортуна" (Дюссельдорф) (53 очка).
Напомним, напрямую из Бундеслиги вылетели "Бохум" и "Хольштайн" (Киль). Участник стыковых поединков определится в последнем туре.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2025