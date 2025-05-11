Чемпионат Англии. Поражения "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед"

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Англии. Неожиданно потерпели поражения дома "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Гранды занимают 17-е и 16-е места (на грани зоны вылета).

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм (Лондон) 0:2

Те, кто покидает Премьер-лигу, уже известны. Поэтому "красные дьяволы" не рискуют вылететь. Но так близко к зоне вылета они давно не были.

Это девятое домашнее поражение "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.

Ноттингем Форест - Лестер 2:2

Тоттенхэм (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 0:2

Оба гола забил Эберечи Эзе.

"Тоттенхэм" в этом сезоне во всех турнирах проиграл 24 матча. Хуже было только в сезоне 1991-92 годов - 25 поражений.