Чемпионат Англии. "Ньюкасл" победил "Челси" и поднялся на третье место

В матче тридцать шестого тура чемпионата Англии "Ньюкасл" победил "Челси" 2:0.

"Сороки" не проиграли в третьем матче подряд и поднялись на третье место, оттеснив "Манчестер Сити" и "Челси".

"Ньюкасл" одержал 20-ю победу в сезоне. Лучший результат с 2003 года (тогда 21 победа).

На 2-й минуте Мюррей прострелил. Сандро Тонали опередил защитника и открыл счет 1:0. Джейкеоб Мюррей установил рекорд "Ньюкасда" в 21 веке - 12 голевых передач в одном сезоне. Больше было только у Норберто Солано в сезоне 1999-2000 годов (15).

На 36-й минуте "Челси" остался в меньшинстве. Николас Джексон ударил Ботмана локтем в челюсть. После просмотра видеоповтора судья показал красную карточку.

Первый опасный момент лондонцы создали на 62-й минуте. Кукурелья нанес удар в дальний угол. Вратарь выручил. На 82-й минуте Санчо направил мяч в штрафную. Фернандес бьет в дальний угол. Поуп выручил "Ньюкасл", переведя мяч на угловой.

На 90-й минуте Бруно Гимарайнс метров с 20 пробил в "девятку" 2:0.