Умер советский гандболист, олимпийский чемпион
время публикации: 06 сентября 2024 г., 08:21 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 08:21
5 сентября на 76-м году жизни в Запорожье умер известный советский гандболист Александр Резанов, сообщают украинские СМИ.
Он выступал за ЗТР (Запорожье). Александр Резанов был одним из самых высоких гандболистов чемпионата СССР своего времени (рост 196 см).
В составе сборной СССР он - участник Мюнхенской олимпиады, чемпион Монреальской олимпиады, серебряный призер чемпионата мира 1978 года.
Александр Резанов тренировал клубы ЗТР, "Бешикташ" (Стамбул) и женскую сборную Турции.
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