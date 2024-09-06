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Умер советский гандболист, олимпийский чемпион

время публикации: 06 сентября 2024 г., 08:21 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 08:21
Умер советский гандболист, олимпийский чемпион
AP Photo/Thanassis Stavrakis

5 сентября на 76-м году жизни в Запорожье умер известный советский гандболист Александр Резанов, сообщают украинские СМИ.

Он выступал за ЗТР (Запорожье). Александр Резанов был одним из самых высоких гандболистов чемпионата СССР своего времени (рост 196 см).

В составе сборной СССР он - участник Мюнхенской олимпиады, чемпион Монреальской олимпиады, серебряный призер чемпионата мира 1978 года.

Александр Резанов тренировал клубы ЗТР, "Бешикташ" (Стамбул) и женскую сборную Турции.

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