Умер советский гандболист, олимпийский чемпион

5 сентября на 76-м году жизни в Запорожье умер известный советский гандболист Александр Резанов, сообщают украинские СМИ.

Он выступал за ЗТР (Запорожье). Александр Резанов был одним из самых высоких гандболистов чемпионата СССР своего времени (рост 196 см).

В составе сборной СССР он - участник Мюнхенской олимпиады, чемпион Монреальской олимпиады, серебряный призер чемпионата мира 1978 года.

Александр Резанов тренировал клубы ЗТР, "Бешикташ" (Стамбул) и женскую сборную Турции.