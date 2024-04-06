НБА. "Дабл-дабл" Дени Авдии. "Вашингтон" проиграл "Портленду"

В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон" Уизардс" проиграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" 102:108.

Обе команды занимают предпоследние (14-е) места в своих конференциях. "Портленд" - в Западной, "Вашингтон" - в Восточной.

"Портленд" выиграл первую четверть и первую половину матча: 32:27 и 59:51. После трех четвертей 86:81.

Самый результативный игрок матча центровой "Портленда" Деандре Айтон (34 + 13 подборов).

Лучшим в столичной команде стал израильский форвард Дени Авдия (22 + 12 подборов + 1 перехват).