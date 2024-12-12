"Барселона" победила "Боруссию", "Ювентус" - "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился шестой тур основного этапа Лиги чемпионов. Лидирует "Ливерпуль", победивший во всех матчах. У "Барселоны" 15 очков.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1
Два мяча забил Антуан Гризманн.
Лилль (Франция) - Штурм (Грац, Австрия) 3:2
На 45-й минуте счет был 1:0. Завершился первый тайм со счетом 2:1. В четыре минуты, добавленные к первой половине встречи, соперники обменялись голами. "Доги" сделали счет 2:0 и через 2 минуты пропустили.
На 47-й минуте бывший нападающий молодежных команд "Фулхэма" и "Арсенала" Мика Бирет сравнял счет.
Победный гол на 81-й минуте забил Хакон Харальдсон.
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Болонья (Италия) 0:0
Ворота "Бенфики" защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Барселона (Испания) 2:3
Два гола в ворота хозяев (в том числе победный) забил Ферран Торрес.
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Спарта (Прага, Чехия) 4:2
Ювентус (Турин, Италия) - Манчестер Сити (Англия) 2:0
Милан (Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 2:1
Штутгарт (Германия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 5:1
Арсенал (Лондон, Англия) - Монако (Франция) 3:0
Два мяча забил Букайо Сака.