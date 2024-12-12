"Барселона" победила "Боруссию", "Ювентус" - "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершился шестой тур основного этапа Лиги чемпионов. Лидирует "Ливерпуль", победивший во всех матчах. У "Барселоны" 15 очков.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Слован (Братислава, Словакия) 3:1

Два мяча забил Антуан Гризманн.

Лилль (Франция) - Штурм (Грац, Австрия) 3:2

На 45-й минуте счет был 1:0. Завершился первый тайм со счетом 2:1. В четыре минуты, добавленные к первой половине встречи, соперники обменялись голами. "Доги" сделали счет 2:0 и через 2 минуты пропустили.

На 47-й минуте бывший нападающий молодежных команд "Фулхэма" и "Арсенала" Мика Бирет сравнял счет.

Победный гол на 81-й минуте забил Хакон Харальдсон.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Болонья (Италия) 0:0

Ворота "Бенфики" защищал украинский голкипер Анатолий Трубин.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Барселона (Испания) 2:3

Два гола в ворота хозяев (в том числе победный) забил Ферран Торрес.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Спарта (Прага, Чехия) 4:2

Ювентус (Турин, Италия) - Манчестер Сити (Англия) 2:0

Милан (Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 2:1

Штутгарт (Германия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 5:1

Арсенал (Лондон, Англия) - Монако (Франция) 3:0

Два мяча забил Букайо Сака.