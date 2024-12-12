Лига чемпионов. Дубли Гирасси и Торреса. "Барселона" победила "Боруссию"

В матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" в гостях победила дортмундскую "Боруссию" 3:2.

Впервые с сезона 2020-21 годов "Барселона" победила в пяти матчах Лиги чемпионов подряд. И впервые с сезона 2010-11 годов в пяти победах подряд в матчах Лиги чемпионов забивала не менее трех голов за матч.

У каталонцев значительное статистическое преимущество (56 % владения мячом, 13:12 по ударам, 8:2 по точным ударам, 3:2 по угловым). При этом обращает на себя внимание отсутствие сэйвов у вратаря гостей - два удара в створ ворот - два гола.

На 14-й минуте Ямаль прострелил. Рафинья опередил защитников и пробил. Немного неточно.

На 17-й минуте могли забить хозяева. Дюранвиль прошел по флангу и направил мяч в центр штрафной. Забитцеру никто не мешал, но он пробил неточно.

Кобель дважды выручил "Боруссию" после опасных ударов Бенсебаини и Кунде.

На 50-й минуте хозяева забили. Гол Гирасси не засчитан - офсайд.

На 53-й минуте быстрая атака гостей. "Барселона" прошла все поле в три передачи. Рафинья вышел один на один и отправил мяч в "шестерку" 0:1.

На 60-й минуте Гирасси реализовал пенальти 1:1.

На 75-й минуте Кунде прострелил. Лопес нанес удар. Кобель мяч парировал. Ферран Торрес добил мяч в сетку 1:2.

Через 3 минуты "Боруссия" отыгралась. Перехват в центре поля и быстрая атака. Пенья вышел за пределы штрафной и не добрался до мяча. Гирасси отправил мяч в пустые ворота 2:2.

На 85-й минуте "Боруссия" неудачно подала угловой и нарвалась на контратаку "три в три". Ферран Торрес ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 2:3. Он стал четвертым футболистом в истории Лиги чемпионов, который вышел на замену и забил два гола. .