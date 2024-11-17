UFC. Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича
время публикации: 17 ноября 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 09:04
В Нью-Йорке состоялся турнир ММА UFC 309: Jones vs. Miocic. Джон Джонс защитил титул чемпиона в тяжелом весе.
Он в конце третьего раунда нокаутировал бывшего чемпиона Стипе Миочича.
На турнире присутствовал избранный президент США Дональд Трамп.
Остальные поединки основной части турнира завершились победой по очкам.
Бразилец Чарльз Оливейра победил бывшего трехкратного чемпиона Bellator Майкла Чандлера.
Победитель молодежного чемпионата мира по вольной борьбе 2019 года американец Бо Никал победил шотландца Пола Крейга.
В поединке бразилианок Вивиан Араужо победила Карин Сильву.
Бразилец Маурисио Руффи победил перуанца Джеймса Льонтопа.
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