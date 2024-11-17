x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 09:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 09:02
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

UFC. Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича

Смешанные единоборства
Знаменитые спортсмены
время публикации: 17 ноября 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 09:04
UFC. Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича
AP Photo/Adam Hunger

В Нью-Йорке состоялся турнир ММА UFC 309: Jones vs. Miocic. Джон Джонс защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

Он в конце третьего раунда нокаутировал бывшего чемпиона Стипе Миочича.

На турнире присутствовал избранный президент США Дональд Трамп.

Остальные поединки основной части турнира завершились победой по очкам.

Бразилец Чарльз Оливейра победил бывшего трехкратного чемпиона Bellator Майкла Чандлера.

Победитель молодежного чемпионата мира по вольной борьбе 2019 года американец Бо Никал победил шотландца Пола Крейга.

В поединке бразилианок Вивиан Араужо победила Карин Сильву.

Бразилец Маурисио Руффи победил перуанца Джеймса Льонтопа.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Дзюдо. Израильтянка стала победительницей молодежного чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Чемпионка Парижской олимпиады рассказала об антисемитских нападках из-за поддержки Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2024

UFC. Пратес нокаутировал Магни