Финал плэй-офф НБА. "Индиана" победила в третьем матче
время публикации: 12 июня 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 06:50
В третьем матче финальной серии плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Оклахома-Сити Тендер" 116:107.
Счет в серии 2:1 в пользу "Индианы".
Первую четверть выиграл "Тендер" 32:24.
После первой половины матча в счете вела "Индиана" 64:60.
Третью четверть "взял" "Тендер". После 36 минут 89:84.
Самый результативный игрок матча форвард "Индианы" Беннедикт Мэтьюрин (27 + 4 подбора).
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