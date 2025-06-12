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Финал плэй-офф НБА. "Индиана" победила в третьем матче

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 июня 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 06:50
Финал плэй-офф НБА. "Индиана" победила в третьем матче
AP Photo/Michael Conroy

В третьем матче финальной серии плэй-офф НБА "Индиана Пэйсерз" победила "Оклахома-Сити Тендер" 116:107.

Счет в серии 2:1 в пользу "Индианы".

Первую четверть выиграл "Тендер" 32:24.

После первой половины матча в счете вела "Индиана" 64:60.

Третью четверть "взял" "Тендер". После 36 минут 89:84.

Самый результативный игрок матча форвард "Индианы" Беннедикт Мэтьюрин (27 + 4 подбора).

Спорт
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