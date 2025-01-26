25 января на 74-м году жизни умер легендарный югославский баскетболист Дражен (Прая) Далипажич, сообщают сербские СМИ.

Легкий форвард выступал за "Партизан", "Венецию", "Црвену звезду", "Реал" (Мадрид), "Удине" и "Верону".

Он - двукратный чемпион Югославии, обладатель Кубка Югославии 1979 года, двукратный обладатель Кубка Корача, двукратный лучший бомбардир Кубка Корача.

Дражен Далипажич признавался лучшим баскетболистом и лучшим спортсменом Югославии 1979 года, лучшим баскетболистом Европы 1980 года.

Он включен в список 50 лучших игроков Евролиги.

В составе сборной Югославии Дражен Далипажич - чемпион Московской олимпиады, серебряный призер олимпиады 1976 года, бронзовый - 1984, чемпион мира 1978 года, трехкратный чемпион Европы.