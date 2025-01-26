Умер легендарный югославский баскетболист
время публикации: 26 января 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 13:35
25 января на 74-м году жизни умер легендарный югославский баскетболист Дражен (Прая) Далипажич, сообщают сербские СМИ.
Легкий форвард выступал за "Партизан", "Венецию", "Црвену звезду", "Реал" (Мадрид), "Удине" и "Верону".
Он - двукратный чемпион Югославии, обладатель Кубка Югославии 1979 года, двукратный обладатель Кубка Корача, двукратный лучший бомбардир Кубка Корача.
Дражен Далипажич признавался лучшим баскетболистом и лучшим спортсменом Югославии 1979 года, лучшим баскетболистом Европы 1980 года.
Он включен в список 50 лучших игроков Евролиги.
В составе сборной Югославии Дражен Далипажич - чемпион Московской олимпиады, серебряный призер олимпиады 1976 года, бронзовый - 1984, чемпион мира 1978 года, трехкратный чемпион Европы.
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