Спорт

"Портленд" завершил победой регулярный чемпионат НБА: Дени Авдия – один из главных героев

США
Баскетбол
НБА
время публикации: 13 апреля 2026 г., 06:34 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 06:39
AP Photo/Jenny Kane

"Портленд" завершил регулярный чемпионат НБА победой над "Сакраменто" – 122:110 – и занял восьмое место в Западной конференции. Это означает, что в плей-ин "Блэйзерс" будут в более выгодном положении: для выхода в плей-офф команде достаточно выиграть один матч, тогда как клубам, занявшим 9-10-е места, нужны две победы.

Одним из главных героев матча вновь стал израильский форвард Дени Авдия: за 33 минуты он набрал 25 очков, отдал 10 результативных передач и сделал 6 подборов, реализовав 9 из 19 бросков с игры и 5 из 9 трехочковых. Авдия был одним из лидеров "Портленда" в решающем матче концовки сезона и подтвердил свой статус одного из самых стабильных игроков команды.

"Портленд" закончил регулярный сезон с балансом 42:40 и опередил "Клипперс", также одержавших 42 победы, оставшись восьмым на Западе.

