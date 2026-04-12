Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля - победитель дивизиона 2 В

Сегодня в Софии завершится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.

Победителем дивизиона стала сборная Израиля, которая возвращается в дивизион 2 А, из которого вылетела год назад.

В последнем матче турнира израильтяне разгромили исландцев 5:2. Сборная Израиля победила во всех пяти матчах (дважды в овертайме).

Голы в ворота исландцев забили Геннадий Малащенко, Кирилл Полозов, 18-летний Шон Казинец (Академия Блед Хоукс, Словения), Глеб Хволес (Раанана Шаркс) и Майк Левин (Брашов, Румыния).