Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля - победитель дивизиона 2 В

время публикации: 12 апреля 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 15:35
AP Photo/Tony Avelar

Сегодня в Софии завершится чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.

Победителем дивизиона стала сборная Израиля, которая возвращается в дивизион 2 А, из которого вылетела год назад.

В последнем матче турнира израильтяне разгромили исландцев 5:2. Сборная Израиля победила во всех пяти матчах (дважды в овертайме).

Голы в ворота исландцев забили Геннадий Малащенко, Кирилл Полозов, 18-летний Шон Казинец (Академия Блед Хоукс, Словения), Глеб Хволес (Раанана Шаркс) и Майк Левин (Брашов, Румыния).

