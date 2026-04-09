НБА. Дени Авдия набрал 29 очков. "Портленд" проиграл

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Сан-Антонио Сперз" 101:112.

С 1 февраля "шпоры" одержали 28 побед в 31 игре и проводят лучший сезон с 2017 года.

"Сан-Антонио" играл без травмированных Виктора Вембаньямы и Стефона Касла.

"Портленд" одержал по 40 побед и поражений и продолжает борьбу за плэй-ин.

Самым результативным игроком матча стал израильский форвард "Портленда" Дени Авдия (29 + 6 подборов + 6 передач).