Три матча Евролиги перенесены
Три матча регулярного чемпионата Евролиги, которые должны были состояться сегодня, перенесены, сообщает официальный сайт турнира.
Причина - заболевания игроков команд.
Перенесены игры "Жальгирис" - "Црвена Звезда", "Олимпиакос" - "Зенит" и "Милан" - УНИКС.
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