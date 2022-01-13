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NEWSru.co.il :: Спорт13 января 2022 г., 10:06

Три матча Евролиги перенесены

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Три матча Евролиги перенесены

Три матча регулярного чемпионата Евролиги, которые должны были состояться сегодня, перенесены, сообщает официальный сайт турнира.

Причина - заболевания игроков команд.

Перенесены игры "Жальгирис" - "Црвена Звезда", "Олимпиакос" - "Зенит" и "Милан" - УНИКС.

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