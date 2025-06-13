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Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" победил "Флориду" в овертайме. Гол Уолмана

Хоккей
НХЛ
время публикации: 13 июня 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 08:41
Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" победил "Флориду" в овертайме. Гол Уолмана
AP Photo/Lynne Sladky

В четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" в овертайме победил "Флориду Пантерз" 5:4.

Счет в серии 2:2.

После первого периода "Флорида" вела в счете 3:0. На 36-й минуте была ничья 3:3.

Победный гол на 72-й минуте матча забил Леон Драйзайтль.

По 3 очка набрали Леон Драйзайтль (1 +2) и игроки "Флориды" Сэм Рейнхарт (1 + 2) и Мэтью Ткачук (2 + 1).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман забил гол. На 54-й минуте он вывел "нефтяников" вперед 4:3.

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