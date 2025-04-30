Умер легендарный баскетболист, двукратный чемпион НБА

27 апреля на 89-м году жизни умер легендарный американский баскетболист Дик Барнетт, сообщает New York Post.

В составе "Кливленд Пайперс" он стал первым чемпионом Американской баскетбольной Лиги.

Защитник выступал в НБА за "Сиракьюз Нешнлз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Йорк Никс".

В составе "Нью-Йорка" Дик Барнетт двукратный чемпион НБА. Его номер 12 выведен "Никс" из обращения.

Дик Барнетт участвовал в матче всех звезд НБА 1968 года.

С 2024 года он член Баскетбольного зала славы.