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Умер легендарный баскетболист, двукратный чемпион НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:46
Умер легендарный баскетболист, двукратный чемпион НБА
AP Photo/Mary Altaffer, File

27 апреля на 89-м году жизни умер легендарный американский баскетболист Дик Барнетт, сообщает New York Post.

В составе "Кливленд Пайперс" он стал первым чемпионом Американской баскетбольной Лиги.

Защитник выступал в НБА за "Сиракьюз Нешнлз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Нью-Йорк Никс".

В составе "Нью-Йорка" Дик Барнетт двукратный чемпион НБА. Его номер 12 выведен "Никс" из обращения.

Дик Барнетт участвовал в матче всех звезд НБА 1968 года.

С 2024 года он член Баскетбольного зала славы.

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