Каратэ. Израильтяне завоевали 11 медалей в Чехии

В Чехии завершился этап европейского Гран-при по каратэ - Pilzen Open. Сборная Израиля заняла пятое место в общем зачете.

Израильтяне завоевали три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Победителями турнира стали Нетанель Абрамшаев (кадеты, весовая категория до 52 кг), Иван Герасимов (юниоры, весовая категория до 55 кг), Шакед Бар Машиах (юниоры, весовая категория до 68 кг).