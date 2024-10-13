Бокс. Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира. Многие не согласны

В Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Битербиев по очкам победил Дмитрия Бивола, чемпиона мира по версии WBA.

Двое судей решили, что победил Битербиев 115:113, 116:112. Один, что была ничья 114:114.

Инвестор Турки аль-Шейх сказал, что разочарован решением судей. По его мнению победил Бивол.

Некоторые высказались еще резче, заявив, что у "Бивола украли победу".

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю сказал, что по его подсчетам победил Бивол 116:112.

Бетербиев нанес больше ударов 682:423. Точнее бил Бивол 142:137.