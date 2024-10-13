x
13 октября 2024
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 октября 2024
|
13 октября 2024
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира. Многие не согласны

время публикации: 13 октября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 09:47
Бокс. Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира. Многие не согласны
AP Photo/Frank Franklin II

В Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Битербиев по очкам победил Дмитрия Бивола, чемпиона мира по версии WBA.

Двое судей решили, что победил Битербиев 115:113, 116:112. Один, что была ничья 114:114.

Инвестор Турки аль-Шейх сказал, что разочарован решением судей. По его мнению победил Бивол.

Некоторые высказались еще резче, заявив, что у "Бивола украли победу".

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю сказал, что по его подсчетам победил Бивол 116:112.

Бетербиев нанес больше ударов 682:423. Точнее бил Бивол 142:137.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2024

Бокс. В Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 сентября 2024

Чемпион мира по боксу Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Бокс. Сауль Альварес победил Эктора Берлангу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2024

Израильтянин удачно дебютировал в профессиональном боксе