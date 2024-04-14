Кубок мира по художественной гимнастике. Дарья Атаманов завоевала серебряную медаль
время публикации: 14 апреля 2024 г., 17:59 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 17:59
Второй этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который сегодня завершится в Софии, стал удачным для израильских гимнасток.
Сборная Израиля завоевала две золотые медали: в групповом многоборье и упражнении "Пять колец".
Дарья Атаманов завоевала одну золотую (упражнение с обручем), одну серебряную (упражнение с лентой) и две бронзовые (упражнение с мячом и индивидуальное многоборье) медали.
В упражнениях с лентой победила болгарка Стиляна Николова. Бронзовую медаль завоевала украинка Таисия Онофрийчук.
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