Евролига. Победы "Монако" и "Барселоны". Матч "Маккаби" перенесен
Евролига объявила о переносе двух матчей, которые должный были состояться сегодня. Из-за заболеваний игроков короновирусом перенесены игры "Панатинаикос" - "Маккаби" и "Фенербахче" - "Альба".
Накануне состоялись два матча из пяти.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Монако (Франция) 78:83
Барселона (Испания) - Анадолу Эфес 82:77
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
"Маккаби" усилился бывшим защитником "Детройта" и "Хьюстона"
"Маккаби" усилился бывшим защитником "Детройта" и "Хьюстона"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Дени Авдия набрал 7 очков. "Чикаго" победил с отрывом 46 очков. Впечатляющая серия "Мемфиса"
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