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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 08:16

Евролига. Победы "Монако" и "Барселоны". Матч "Маккаби" перенесен

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Евролига. Победы "Монако" и "Барселоны". Матч "Маккаби" перенесен

Евролига объявила о переносе двух матчей, которые должный были состояться сегодня. Из-за заболеваний игроков короновирусом перенесены игры "Панатинаикос" - "Маккаби" и "Фенербахче" - "Альба".

Накануне состоялись два матча из пяти.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Монако (Франция) 78:83

Барселона (Испания) - Анадолу Эфес 82:77


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