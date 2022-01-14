"Трипл-дабл" Адетокунбо. "Мемфис" одержал одиннадцатую победу подряд
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Голден Стэйт" 118:99. "Нью-Орлеан" разгромил "Клипперс" 113:89.
Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз 118:99
Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 12 подборов и 11 передач.
Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 116:108
"Мемфис" одержал 11-ю победу подряд.
Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперс 113:89
Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тендер 109:130
Шай Гилджес-Александр (Оклахома-Сити) набрал 33 очка, сделал 10 подборов и 9 передач.
Денвер Наггетс - Портленд Трейл Блэйзерс 140:108
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