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NEWSru.co.il :: Спорт14 января 2022 г., 10:16

"Трипл-дабл" Адетокунбо. "Мемфис" одержал одиннадцатую победу подряд

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Шай Гилджес-Александр (Оклахома-Сити) набрал 33 очка, сделал 10 подборов и 9 передач

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Голден Стэйт" 118:99. "Нью-Орлеан" разгромил "Клипперс" 113:89.

Милуоки Бакс - Голден Стэйт Уорриорз 118:99

Яннис Адетокунбо набрал 30 очков, сделал 12 подборов и 11 передач.

Мемфис Гризлиз - Миннесота Тимбервулвз 116:108

"Мемфис" одержал 11-ю победу подряд.


Нью-Орлеан Пеликанз - Лос-Анджелес Клипперс 113:89

Бруклин Нетс - Оклахома-Сити Тендер 109:130

Шай Гилджес-Александр (Оклахома-Сити) набрал 33 очка, сделал 10 подборов и 9 передач.

Денвер Наггетс - Портленд Трейл Блэйзерс 140:108

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