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Спорт

Греко-римская борьба. Израильтянин вышел в финал молодежного чемпионата Европы

Греко-римская борьба
время публикации: 14 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 08:17
Греко-римская борьба. Израильтянин вышел в финал молодежного чемпионата Европы
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Тиране, Албания, проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет).

Израильтянин Мелкаму Фетене (весовая категория до 60 кг, греко-римская борьба) вышел в финал.

Он победил поляка Оливера Скжипчака 4:0, россиянина Папика Джавадяна 6:2, армянина Сурена Агаяняна 7:5.

В финале израильтянин встретится с грузином Дмитрием Хачидзе.

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