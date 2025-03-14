Греко-римская борьба. Израильтянин вышел в финал молодежного чемпионата Европы
время публикации: 14 марта 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 08:17
В Тиране, Албания, проходит молодежный чемпионат Европы по борьбе (спортсмены до 23 лет).
Израильтянин Мелкаму Фетене (весовая категория до 60 кг, греко-римская борьба) вышел в финал.
Он победил поляка Оливера Скжипчака 4:0, россиянина Папика Джавадяна 6:2, армянина Сурена Агаяняна 7:5.
В финале израильтянин встретится с грузином Дмитрием Хачидзе.
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