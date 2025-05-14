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Кубок Стэнли. Хет-трик Гранлунда. "Виннипег" близок к вылету

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 мая 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 12:03
Кубок Стэнли. Хет-трик Гранлунда. "Виннипег" близок к вылету
AP Photo/Gareth Patterson

В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Даллас Старз" победил "Виннипег Джетс" 3:1.

Счет в серии 3:1 в пользу "Далласа".

Три шайбы в ворота гостей забросил Микаэль Гаранлунд. Это его первый хет-трик в матче Кубка стэнли. Последний раз Микаэль забивал три гола в матче НХЛ 29 декабря 2017 года.

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