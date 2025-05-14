Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Канады и Латвии
время публикации: 14 мая 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 08:34
В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии разгромила словенцев 5:2.
Норвегия - Германия 2:5
Словения - Латвия 2:5
Словенцы вели в счете 1:0.
3 (1 + 2) очка набрал Эдуардс Тралмакс (Грэнд Рэпидз Гриффинз).
Две результативные передачи сделал Томс Анлерсонс (Ла Шо-де-Фон).
Канада - Франция 5:0
Две шайбы забросил Бо Хорват (Нью-Йорк Айлендерс).
Шутаут и 15 сэйвов совершил Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз).
Казахстан - Венгрия 2:4
3 (1 + 2) очка набрал Янош Хари (Фехервар).
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