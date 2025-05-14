Чемпионат мира по хоккею. Победы сборных Канады и Латвии

В Швеции и Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Латвии разгромила словенцев 5:2.

Норвегия - Германия 2:5

Словения - Латвия 2:5

Словенцы вели в счете 1:0.

3 (1 + 2) очка набрал Эдуардс Тралмакс (Грэнд Рэпидз Гриффинз).

Две результативные передачи сделал Томс Анлерсонс (Ла Шо-де-Фон).

Канада - Франция 5:0

Две шайбы забросил Бо Хорват (Нью-Йорк Айлендерс).

Шутаут и 15 сэйвов совершил Джордан Биннингтон (Сент-Луис Блюз).

Казахстан - Венгрия 2:4

3 (1 + 2) очка набрал Янош Хари (Фехервар).