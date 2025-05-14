Евролига. Тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль" будут проводить домашние матчи на Кипре
время публикации: 14 мая 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 11:16
В следующем сезоне Евролиги в турнире будут играть два израильских клуба: тель-авивские "Маккаби" и "Апоэль".
Домашние матчи израильские клубы будут проводить в Лимассоле.
Последние два сезона "Маккаби" играл домашние матчи в Белграде.
Из-за продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС и ракетных обстрелов из Йемена проведение домашних матчей в Израиле пока невозможно.
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