Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:39
Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге при условии, что домашние матчи он будет проводить в Израиле, сообщает Sportando.
По данным источника, лига заинтересована в участии израильского клуба, но есть опасения, что не удастся получить разрешене на проведение матчей в Израиле из-за продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.
Напомним, тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги в Лимассоле.
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