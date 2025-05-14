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Спорт

Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге

Баскетбол
время публикации: 14 мая 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:39
Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге
AP Photo/Sue Ogrocki

Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге при условии, что домашние матчи он будет проводить в Израиле, сообщает Sportando.

По данным источника, лига заинтересована в участии израильского клуба, но есть опасения, что не удастся получить разрешене на проведение матчей в Израиле из-за продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.

Напомним, тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги в Лимассоле.

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