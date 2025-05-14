Баскетбол. Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге

Тель-авивский "Апоэль" хочет выступать в Адриатической лиге при условии, что домашние матчи он будет проводить в Израиле, сообщает Sportando.

По данным источника, лига заинтересована в участии израильского клуба, но есть опасения, что не удастся получить разрешене на проведение матчей в Израиле из-за продолжающейся войны с террористической группировкой ХАМАС.

Напомним, тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби" будут проводить домашние матчи Евролиги в Лимассоле.