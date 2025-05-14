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"Индиана" выбила "Кливленд" из плэй-офф НБА. Результаты матчей

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 мая 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 09:48
"Индиана" выбила "Кливленд" из плэй-офф НБА. Результаты матчей
AP Photo/Sue Ogrocki

Лидер регулярного сезона НБА "Кливленд Кавальерз" выбыл во втором раунде плэй-офф.

Кливленд Кавальерз - Индиана Пэйсерз 105:114 (счет в серии 1:4)

Лидер "Индианы" Тайриз Хелибертон набрал 31 очко, сделал 6 подборов и 8 передач.

Оклахома-Сити Тендер - Денвер Наггетс 112:105 (3:2)

Лидер "Денвера" Никола Йокич човершил "дабл-дабл 40+" (44 + 15 подборов + 5 передач).

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