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Спорт

Известный российский хоккеист попал в аварию в Дубае

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 мая 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:05
Известный российский хоккеист попал в аварию в Дубае
AP Photo/Matt Slocum

Российский нападающий "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков попал в аварию в Дубае, сообщает "Спорт-экспресс".

Спортсмен был пассажиром автомобиля BMW 430, взятого в аренду. Машиной управлял друг хоккеиста.

Паспорта россиян находятся в залоге. С Матвея требуют 100 тысяч долларов, так как автомобиль был арендован на его имя.

По данным издания, Матвей Мичков вылетел из ОАЭ.

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