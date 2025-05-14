Известный российский хоккеист попал в аварию в Дубае

Российский нападающий "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков попал в аварию в Дубае, сообщает "Спорт-экспресс".

Спортсмен был пассажиром автомобиля BMW 430, взятого в аренду. Машиной управлял друг хоккеиста.

Паспорта россиян находятся в залоге. С Матвея требуют 100 тысяч долларов, так как автомобиль был арендован на его имя.

По данным издания, Матвей Мичков вылетел из ОАЭ.