Известный российский хоккеист попал в аварию в Дубае
время публикации: 14 мая 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 14:05
Российский нападающий "Филадельфия Флайерз" Матвей Мичков попал в аварию в Дубае, сообщает "Спорт-экспресс".
Спортсмен был пассажиром автомобиля BMW 430, взятого в аренду. Машиной управлял друг хоккеиста.
Паспорта россиян находятся в залоге. С Матвея требуют 100 тысяч долларов, так как автомобиль был арендован на его имя.
По данным издания, Матвей Мичков вылетел из ОАЭ.
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