"Манчестер Сити" забил семь голов. Результаты матчей
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер сити" разгромил "Лидс" 7:0.
Норвич - Астон Вилла (Бирмингем) 0:2
Манчестер Сити - Лилс 7:0
Два мяча забил Кевин де Брейне, по разу отличились Джон Стоунз, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рияд Махрез и Натан Аке.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 декабря 2021
Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"
Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 декабря 2021
Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. "Маккаби" против ПСВ
Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. "Маккаби" против ПСВ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 декабря 2021
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"