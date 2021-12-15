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NEWSru.co.il :: Спорт15 декабря 2021 г., 07:59

"Манчестер Сити" забил семь голов. Результаты матчей

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Гол Джека Грилиша (2:0)

Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Англии. "Манчестер сити" разгромил "Лидс" 7:0.

Норвич - Астон Вилла (Бирмингем) 0:2

Манчестер Сити - Лилс 7:0

Два мяча забил Кевин де Брейне, по разу отличились Джон Стоунз, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рияд Махрез и Натан Аке.

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