Кубок Дэвиса. Израильтяне проведут матч против сборной Германии на нейтральном поле
время публикации: 15 декабря 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 18:18
Специальная комиссия Международной федерации тенниса приняла решение, что сборная Израиля проведет матч Кубка Дэвиса против сборной Германии на нейтральном поле.
Матч пройдет с 31 января по 2 февраля.
Глава Израильской федерации тенниса и министр спорта Израиля пытались убедить представителей ITF в безопасности проведения матча в Израиле.
Министр спорта Мики Зоар даже обращался к послу Германии в Израиле, сообщает "Исраэль а-Йом".
Глава Израильской теннисной федерации Ави Перец назвал решение Международной федерации тенниса позорным.
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