Кубок Дэвиса. Израильтяне проведут матч против сборной Германии на нейтральном поле

Специальная комиссия Международной федерации тенниса приняла решение, что сборная Израиля проведет матч Кубка Дэвиса против сборной Германии на нейтральном поле.

Матч пройдет с 31 января по 2 февраля.

Глава Израильской федерации тенниса и министр спорта Израиля пытались убедить представителей ITF в безопасности проведения матча в Израиле.

Министр спорта Мики Зоар даже обращался к послу Германии в Израиле, сообщает "Исраэль а-Йом".

Глава Израильской теннисной федерации Ави Перец назвал решение Международной федерации тенниса позорным.