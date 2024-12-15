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Спорт

Кубок Дэвиса. Израильтяне проведут матч против сборной Германии на нейтральном поле

Теннис
время публикации: 15 декабря 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 18:18
Кубок Дэвиса. Израильтяне проведут матч против сборной Германии на нейтральном поле
AP Photo/Manu Fernandez

Специальная комиссия Международной федерации тенниса приняла решение, что сборная Израиля проведет матч Кубка Дэвиса против сборной Германии на нейтральном поле.

Матч пройдет с 31 января по 2 февраля.

Глава Израильской федерации тенниса и министр спорта Израиля пытались убедить представителей ITF в безопасности проведения матча в Израиле.

Министр спорта Мики Зоар даже обращался к послу Германии в Израиле, сообщает "Исраэль а-Йом".

Глава Израильской теннисной федерации Ави Перец назвал решение Международной федерации тенниса позорным.

Спорт
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