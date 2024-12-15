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В финале Кубка НБА сыграют "Милуоки" и "Оклахома-Сити"

Баскетбол
НБА
время публикации: 15 декабря 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 15 декабря 2024 г., 07:21
В финале Кубка НБА сыграют !Милуоки" и "Оклахома-Сити"
AP Photo/Ian Maule

В финале Кубка НБА, который состоится 18 декабря, встретятся "Милуоки Бакс" и "Оклахома-Сити Тендер".

Оклахома-Сити Тендер - Хьюстон Рокетс 111:96

Техасцы выиграли первую четверть и первую половину матча 20:18 и 42:41.

Шей Гилджес-Александер (Оклахома-Сити) набрал 32 очка, сделал 8 подборов, 6 передач и 5 перехватов.

Милуоки бакс - Атланта Хоукс 110:102

Самый результативный игрок матча - лидер "Атланты" Тре Янг (35 + 7 подборов + 10 передач).

Яннис Адетокунбо (Милуоки) был близок к "трипл-даблу" (32 + 14 подборов + 9 передач).

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