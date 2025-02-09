Ирландский боксер умер через неделю после поражения в титульном поединке
время публикации: 09 февраля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 13:05
В больнице в Белфасте умер 28-летний ирландский боксер Джон Куни, сообщает ВВС.
Неделю назад он проиграл бой валлийцу Натану Хауэллсу. Бой был остановлен в девятом раунде.
После боя спортсмен был доставлен в больницу. У него было диагностировано внутричерепное кровоизлияние. Боксер перенес операцию.
Джон Куни проводил первую защиту титула кельтского чемпиона в полулегком весе. Титул он завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав в первом раунде Лайама Гейнора. Бой проходил в Дублине.
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