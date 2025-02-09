Ирландский боксер умер через неделю после поражения в титульном поединке

В больнице в Белфасте умер 28-летний ирландский боксер Джон Куни, сообщает ВВС.

Неделю назад он проиграл бой валлийцу Натану Хауэллсу. Бой был остановлен в девятом раунде.

После боя спортсмен был доставлен в больницу. У него было диагностировано внутричерепное кровоизлияние. Боксер перенес операцию.

Джон Куни проводил первую защиту титула кельтского чемпиона в полулегком весе. Титул он завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав в первом раунде Лайама Гейнора. Бой проходил в Дублине.