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Ирландский боксер умер через неделю после поражения в титульном поединке

Бокс
время публикации: 09 февраля 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 13:05
Ирландский боксер умер через неделю после поражения в титульном поединке
AP Photo/John Locher

В больнице в Белфасте умер 28-летний ирландский боксер Джон Куни, сообщает ВВС.

Неделю назад он проиграл бой валлийцу Натану Хауэллсу. Бой был остановлен в девятом раунде.

После боя спортсмен был доставлен в больницу. У него было диагностировано внутричерепное кровоизлияние. Боксер перенес операцию.

Джон Куни проводил первую защиту титула кельтского чемпиона в полулегком весе. Титул он завоевал в ноябре 2023 года, нокаутировав в первом раунде Лайама Гейнора. Бой проходил в Дублине.

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