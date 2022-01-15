Новака Джоковича поместили в иммиграционный изолятор
Новака Джоковича вновь поместили в иммиграционный изолятор в Мельбурне, сообщает РИА Новости.
На данный момент в изоляторе находится 33 человека, те, кто претендуют на статус беженца и туристы, находящиеся на карантине.
Накануне власти Австралии во второй раз отменили въездную визу сербского теннисиста. Адвокаты подали апелляцию.
Слушания по делу должны состояться завтра.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Сегодня состоится суд "Новак Джокович против министра иммиграции Австралии"
Сегодня состоится суд "Новак Джокович против министра иммиграции Австралии"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича
Несмотря на решение суда, власти Австралии собираются депортировать Новака Джоковича
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 января 2022
СМИ: Джоковичу в Австралии грозит уголовное преследование за предоставление ложной информации
СМИ: Джоковичу в Австралии грозит уголовное преследование за предоставление ложной информации
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 января 2022
Суд разрешил Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Австралии
Суд разрешил Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Австралии