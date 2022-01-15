Новака Джоковича поместили в иммиграционный изолятор

Новака Джоковича вновь поместили в иммиграционный изолятор в Мельбурне, сообщает РИА Новости.

На данный момент в изоляторе находится 33 человека, те, кто претендуют на статус беженца и туристы, находящиеся на карантине.

Накануне власти Австралии во второй раз отменили въездную визу сербского теннисиста. Адвокаты подали апелляцию.

Слушания по делу должны состояться завтра.