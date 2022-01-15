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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 10:44

Победительницей турнира в Аделаиде стала Мэдисон Киз

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Победительницей турнира в Аделаиде стала Мэдисон Киз

Победительницей теннисного турнира Adelaide International 2 (хард, призовой фонд 240 тысяч долларов) стала Мэдисон Киз.

В американском финале она разгромила Элисон Риске 6:1, 6:2.

Матч продолжался 66 минут.

Мэдисон Киз в шестой раз стала победительницей турнира WTA.

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