Победительницей турнира в Аделаиде стала Мэдисон Киз
Победительницей теннисного турнира Adelaide International 2 (хард, призовой фонд 240 тысяч долларов) стала Мэдисон Киз.
В американском финале она разгромила Элисон Риске 6:1, 6:2.
Матч продолжался 66 минут.
Мэдисон Киз в шестой раз стала победительницей турнира WTA.
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