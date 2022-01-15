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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 08:25

Евролига. ЦСКА и "Реал" победили

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Евролига. ЦСКА и "Реал" победили

Состоялись четыре из девяти матчей двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Остальные игры перенесены из-за коронавируса.

ЦСКА (Москва, Россия) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 90:83

Реал (Мадрид, Испания) - Баскония (Витория, Испания) 89:74

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