Евролига. ЦСКА и "Реал" победили
Состоялись четыре из девяти матчей двадцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Остальные игры перенесены из-за коронавируса.
ЦСКА (Москва, Россия) - АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) 90:83
Реал (Мадрид, Испания) - Баскония (Витория, Испания) 89:74
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