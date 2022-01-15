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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 17:22

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Россияне завоевали золото и серебро

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Виктория Синицына и Никита Кацалапов

В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В танцах на льду золотую и серебряную медали завоевали российские пары.

Чемпионами стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, набравшие 217.96 баллов. На втором месте Александра Степанова и Иван Букин (213.20).

На третьем месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207.97).

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