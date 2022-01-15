Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы на льду. Россияне завоевали золото и серебро
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В танцах на льду золотую и серебряную медали завоевали российские пары.
Чемпионами стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, набравшие 217.96 баллов. На втором месте Александра Степанова и Иван Букин (213.20).
На третьем месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207.97).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2022
Чемпионом Европы по фигурному катанию стал россиянин Марк Кондратюк
Чемпионом Европы по фигурному катанию стал россиянин Марк Кондратюк
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 января 2022
Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне
Чемпионат Европы. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли россияне
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка в финал не вышла
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка в финал не вышла
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 января 2022
Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд
Фигурное катание. Камила Валиева установила мировой рекорд