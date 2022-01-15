"Голден Стэйтс" победил с отрывом в 42 очка. "Даллас" превал победную серию "Мемфиса"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Финикс" разгромил "Индиану" 112:94, "Голден Стэйт" - "Чикаго" 138:96.
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 109:116
Детройт Пистонс - Торонто Рэпторз 103:87
Индиана Пэйсерз - Финикс Санз 94:112
Девин Букер (Финикс) набрал 35 очков.
Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 111:99
Чикаго Булз - Голден Стэйцт Уорриорз 96:138
Майами Хит - Атланта Хоукс 124:118
Сан-Антонио Сперз - Кливленд Кавальерз 109:114
Мемфис Гриззлиз - Даллас Мэверикс 85:112
"Даллас" прервал победную серию "медведей" из 11 матчей.
Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокитс 126:114
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