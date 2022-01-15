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NEWSru.co.il :: Спорт15 января 2022 г., 10:12

"Голден Стэйтс" победил с отрывом в 42 очка. "Даллас" превал победную серию "Мемфиса"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокитс 126:114

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Финикс" разгромил "Индиану" 112:94, "Голден Стэйт" - "Чикаго" 138:96.

Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 109:116

Детройт Пистонс - Торонто Рэпторз 103:87

Индиана Пэйсерз - Финикс Санз 94:112

Девин Букер (Финикс) набрал 35 очков.


Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 111:99

Чикаго Булз - Голден Стэйцт Уорриорз 96:138

Майами Хит - Атланта Хоукс 124:118

Сан-Антонио Сперз - Кливленд Кавальерз 109:114

Мемфис Гриззлиз - Даллас Мэверикс 85:112

"Даллас" прервал победную серию "медведей" из 11 матчей.

Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокитс 126:114

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