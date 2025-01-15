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Выдающийся матч Янга. Рекорд Оконгву. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 15 января 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 12:02
Выдающийся матч Янга. Рекорд Оконгву. Результаты матчей НБА
AP Photo/Ross D. Franklin

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" победил "Финикс" 122:117. "Бруклин" разгромил "Портленд" 132:114.

Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерз 117:127

Донован Митчелл (Кливленд) набрал 35 очков и сделал 9 подборов. "Кавальерз" одержали 34-ю победу в сезоне (в 39 играх).

Филадельфия Сиксерз - Оклахома-Сити Тендер 102:118

"Тендер" одержал 18-ю победу в последних 19 играх.

Атланта Хоукс - Финикс Санз 122:117

Разыгрывающий "ястребов" Трэ Янг провел самый результативный матч в сезоне (43 + 5 подборов).

Ониека Оконгву стал первым игроком "Атланты", сделавшим "дабл-дабл 20 + 20", начав матч на скамейке запасных (22 + 21 подбор).

Чикаго Булз - Нью-Орлеан Пеликанз 113:119

Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:132

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия пропускал матч из-за травмы лодыжки.

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