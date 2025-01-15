Выдающийся матч Янга. Рекорд Оконгву. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" победил "Финикс" 122:117. "Бруклин" разгромил "Портленд" 132:114.
Индиана Пэйсерз - Кливленд Кавальерз 117:127
Донован Митчелл (Кливленд) набрал 35 очков и сделал 9 подборов. "Кавальерз" одержали 34-ю победу в сезоне (в 39 играх).
Филадельфия Сиксерз - Оклахома-Сити Тендер 102:118
"Тендер" одержал 18-ю победу в последних 19 играх.
Атланта Хоукс - Финикс Санз 122:117
Разыгрывающий "ястребов" Трэ Янг провел самый результативный матч в сезоне (43 + 5 подборов).
Ониека Оконгву стал первым игроком "Атланты", сделавшим "дабл-дабл 20 + 20", начав матч на скамейке запасных (22 + 21 подбор).
Чикаго Булз - Нью-Орлеан Пеликанз 113:119
Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:132
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия пропускал матч из-за травмы лодыжки.