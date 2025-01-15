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Спорт

Ограбили дом известного хоккеиста Евгения Малкина

Знаменитые спортсмены
Полиция
Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 января 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 11:27
Ограбили дом известного хоккеиста Евгения Малкина
AP Photo/Gene J. Puskar

В субботу неизвестные преступники ограбили дом хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, сообщают американские СМИ.

В доме была отключена сигнализация и система видеонаблюдения.

Преступники выбили заднюю дверь дома.

Среди похищенного три перстня победителя Кубка Стэнли.

Спорт
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