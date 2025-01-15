Ограбили дом известного хоккеиста Евгения Малкина
время публикации: 15 января 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 11:27
В субботу неизвестные преступники ограбили дом хоккеиста "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, сообщают американские СМИ.
В доме была отключена сигнализация и система видеонаблюдения.
Преступники выбили заднюю дверь дома.
Среди похищенного три перстня победителя Кубка Стэнли.
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