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Спорт

Умерла участница двух олимпиад, недавно отметившая столетний юбилей

Знаменитые спортсмены
Фехтование
время публикации: 15 июня 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 11:18
Умерла участница двух олимпиад, недавно отметившая столетний юбилей
AP Photo/Heinz-Peter Bader

14 июня умерла известная французская фехтовальщица (рапира) Катерина Дельбар, сообщают французские СМИ.

Она входила в список самых возрастных олимпийцев. 8 июня Катерине Дельбар исполнилось 100 лет.

Спортсменка участвовала в олимпиадах 1956 и 1960 годов.

Катерина Дельбар - четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира, двукратный - бронзовый.

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