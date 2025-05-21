Умер олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:42
20 мая на 88 году жизни умер легендарный итальянский боксер Нино Бенвенутти, сообщают итальянские СМИ.
Он провел на любительском ринге 120 боев, проиграв лишь в одном.
Нино Бенвенути - чемпион олимпиады 1960 года в полусреднем весе.
На профессиональном ринге он провел 90 боев, в 82 победил.
Он был чемпионом Италии, Европы, абсолютным чемпионом мира в среднем весе.
В 1996 году Нино Бенвенути был введен в Международный зал боксерской славы.
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