Умер олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу

20 мая на 88 году жизни умер легендарный итальянский боксер Нино Бенвенутти, сообщают итальянские СМИ.

Он провел на любительском ринге 120 боев, проиграв лишь в одном.

Нино Бенвенути - чемпион олимпиады 1960 года в полусреднем весе.

На профессиональном ринге он провел 90 боев, в 82 победил.

Он был чемпионом Италии, Европы, абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

В 1996 году Нино Бенвенути был введен в Международный зал боксерской славы.