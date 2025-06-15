Израильские спортсмены отправятся на соревнования морским путем

Из-за ситуации в сфере безопаснти несколько израильских дзюдоистов, в том числе Раз Гершко, не смогли вылететь в Венгрию для участия в чемпионате мира.

В связи с кризисом глава НОК Израиля провела встречи с представителями федераций и нескольких министерств, сообщает ONE.

Было принято решение, что раз нельзя использвать самолеты, спортсмены отправятся на соревнования морским путем - на теплоходах и яхтах.