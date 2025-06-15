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Спорт

Израильские спортсмены отправятся на соревнования морским путем

время публикации: 15 июня 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 19:33
Израильские спортсмены отправятся на соревнования морским путем
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Из-за ситуации в сфере безопаснти несколько израильских дзюдоистов, в том числе Раз Гершко, не смогли вылететь в Венгрию для участия в чемпионате мира.

В связи с кризисом глава НОК Израиля провела встречи с представителями федераций и нескольких министерств, сообщает ONE.

Было принято решение, что раз нельзя использвать самолеты, спортсмены отправятся на соревнования морским путем - на теплоходах и яхтах.

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