Умер чемпион СССР по боксу
время публикации: 15 мая 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 11:11
10 мая на 79-м году жизни умер известный советский боксер Александр Шипилов, сообщает сайт Федерации бокса России.
Он - чемпион СССР 1973 года, бронзовый призер чемпионата СССР 1969 года, серебряный - 1971, победитель Спартакиады народов СССР и Спартакиады дружественных армий.
Александр Шипилов - заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦСКА.
Он возглавлял организацию "Ветераны бокса России".
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