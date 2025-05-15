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Спорт

Умер чемпион СССР по боксу

Бокс
время публикации: 15 мая 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 15 мая 2025 г., 11:11
Умер чемпион СССР по боксу
AP Photo/Erin Hooley

10 мая на 79-м году жизни умер известный советский боксер Александр Шипилов, сообщает сайт Федерации бокса России.

Он - чемпион СССР 1973 года, бронзовый призер чемпионата СССР 1969 года, серебряный - 1971, победитель Спартакиады народов СССР и Спартакиады дружественных армий.

Александр Шипилов - заслуженный тренер СССР, старший тренер ЦСКА.

Он возглавлял организацию "Ветераны бокса России".

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