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Спорт

Боксер умер после нокаута

Бокс
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:48
Боксер умер после нокаута
AP Photo

Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер после поражения в поединке против Джона Мбанугу, сообщают ганские СМИ.

В третьем раунде боя, который проходил в Гане, местный боксер нокаутировал соперника ударом в голову.

Нигериец упал на канаты. Его экстренно доставили в больницу. Врачи не смогли спасти жизнь 31-летнего спортсмена.

О причинах смерти не сообщается.

Габриэль Олувасегун Оланреваджу провел на профессиональном ринге 23 боя (в 13 победил). Он был чемпионом Нигерии и Западной Африки в полутяжелом весе.

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