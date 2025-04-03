Боксер умер после нокаута
время публикации: 03 апреля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 11:48
Нигерийский боксер Габриэль Олувасегун Оланреваджу умер после поражения в поединке против Джона Мбанугу, сообщают ганские СМИ.
В третьем раунде боя, который проходил в Гане, местный боксер нокаутировал соперника ударом в голову.
Нигериец упал на канаты. Его экстренно доставили в больницу. Врачи не смогли спасти жизнь 31-летнего спортсмена.
О причинах смерти не сообщается.
Габриэль Олувасегун Оланреваджу провел на профессиональном ринге 23 боя (в 13 победил). Он был чемпионом Нигерии и Западной Африки в полутяжелом весе.
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